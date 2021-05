Volker Kauder überbringt Zuschussnachricht für Spaichingen

Die Zusage des Bundes, 50 Prozent des Breitbandausbaus in der Stadt (wir haben berichtet) zu bezuschussen, ist da: „Ich freue mich über die Mitteilung eines weiteren Förderbescheids aus dem Förderprogramm der Bundesregierung zur Versorgung unterversorgter Adressen bei den Gigabit-Verbindungen“, so Volker Kauder, MdB in einer Pressemitteilung. Spaichingen wird bei einer Förderquote von 50 Prozent vom Bund mit 94 5000 Euro unterstützt.

„Wir kommen dem Ziel, bis 2025 Unternehmen und Haushalte flächendeckend Zugang zu den schnellen Gigabit- Verbindungen zu verschaffen, Stück für Stück näher.“