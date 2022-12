O Magnum Mysterium - das Vokalensemble diapasón verspricht bei seinem Konzert am Samstag, 10. Dezember, in der evangelischen Kirche Spaichingen vorweihnachtliche und weihnachtliche Vokalmusik voll Staunen und Wundern. Inspiriert ist die Veranstaltung, die um 18 Uhr beginnt, laut Mitteilung vom Jesuskind. Denn das liegt ganz irdisch in der Krippe, ist ganz Wunder und doch ganz Kind. Und das neugeborene Kind muss schlafen, schreiben die Chormitglieder. Was liegt da näher, als dem vertonten Staunen eine Reihe von weihnachtlichen Wiegenliedern gegenüberzustellen? Da das große Mysterium kulturelle und sprachliche Grenzen überspringt, erklingen neben bekannten deutschen Weisen auch Wiegenlieder auf georgisch, ungarisch und estnisch. Der Eintritt ist frei.