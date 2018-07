Viertklässler erleben tolle Tage im Schwarzwald

Die Viertklässler der Schillerschule haben in der ersten Schulwoche schon wieder die Koffer gepackt. Insgesamt 74 Kinder machten sich gemeinsam mit ihren Lehrern auf den Weg nach Titisee in die Jugendherberge Titisee-Veltishof. Hier verbrachten sie drei ereignisreiche Tage. Nachdem der Hochfirst noch bei leichtem Nieselregen erklommen wurde, konnten die Schüler die Bootsfahrt auf dem Titisee und die Wanderung nach Hinterzarten zur Adlerschanze am folgenden Tag bei Sonnenschein genießen. Danach war noch genügend Power für eine abendliche Disco vorhanden. Am dritten und letzten Tag ging es wieder nach Hinterzarten, nun jedoch mit dem Zug. Hier hatten die Kinder auf einem Naturlehrpfad die Möglichkeit die Natur mit allen Sinnen zu erfahren. Einige Kinder machten hier mit einem Wespennest Bekanntschaft, das für Stiche und somit für Aufregung sorgte. Doch auch die Wespen konnten den positiven Gesamteindruck dieses Schullandheimaufenthalts nicht trüben. Das Foto zeigt die Klasse 4a beim Naturlehrpfad in Hinterzarten. Foto: pm