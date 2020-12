Die Sieben-Tage-Inzidenzwerte – also die rechnerische Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche – sowie die Zahl der in den Gesundheitsämtern beschäftigten Personen ist recht unterschiedlich, wie ein Vergleich der vier Landkreise Tuttlingen, Rottweil, Schwarzwald-Baar und Zollernalb zeigt, bei deren Pressestellen wir angefragt haben.

Der Zollernalbkreis hat am 17. Dezember seinen bisher höchsten Inzidenzwert von 199,6 erreicht, liegt aber damit immer noch besser als die drei anderen Landkreise. Aktuell – Stand 17. Dezember – liegt der Inzidenzwert im Landkreis Tuttlingen bei 238,9. Der höchste Wert war hier am 27. November mit 275 erreicht. Im Kreis Rottweil betrug der Wert zum 16. Dezember 259,5. Der höchste Stand war am 14. Dezember mit 276 erreicht. Im Schwarzwald-Baar-Kreis beträgt der aktuelle Inzidenzwert – Stand: 16. Dezember – 218,3.

Waren in der zweiten Corona-Welle zunächst gewisse „Hotspots“ festzustellen – etwa eine Hochzeitsveranstaltung im Kreis Tuttlingen oder eine freikirchliche Veranstaltung in einem Nachbarkreis – so gilt das Infektionsgeschehen mittlerweile in allen vier Landkreisen als „diffus“, das heißt im gesamten Kreisgebiet verteilt, wobei Städte aber meistens stärker betroffen sind als Dörfer.

Alle Gesundheitsämter haben ihr Personal seit der ersten Covid-19-Welle im Frühjahr noch einmal aufgestockt. Von ursprünglich rund 20 bis 25 Mitarbeiter im Gesundheitsamt Tuttlingen erfolgte eine sukzessive Aufstockung auf jetzt 111 Personen. Sechs Personen arbeiten in der Hotline für allgemeine Fragen und Sorgen der Bürger. In der Beratung von Schulen, Kindergärten und Firmen arbeiten teamübergreifend rund 20 Personen. Personell wesentlich schwächer besetzt ist das Gesundheitsamt Rottweil. Von zehn bis 15 Personen im März 2020 sind es jetzt „bis zu 40“, die mit der Nachverfolgung von Corona-Infektionsketten oder der Betreuung von getesteten Menschen betraut sind. Zusätzlich zu diesen 40 Menschen sind bis zu sechs weitere in der Hotline für Corona beschäftigt. Dazu kommen aber noch andere Mitarbeiter, die andere Beratungen durchführen (etwa zu sexuell übertragbaren Krankheiten, Tuberkulose etc).

Im Schwarzwald-Baar-Kreis waren mit Stand zum 7. Dezember insgesamt 59 Personen mit der Kontaktpersonen-Nachverfolgung befasst. Weiteres Personal komme aber sukzessive hinzu. In den drei Hotlines, die der Schwarzwald-Baar-Kreis eingerichtet hat, sind 60 Personen aktiv. 20 Personen waren im März im Zollernalbkreis in der Kontaktnachverfolgung tätig. In der ersten Welle wurde der Personalkörper dann auf insgesamt rund 60 Personen aufgestockt. In der Zweiten Welle sind es nun rund 80 Personen. In der Bürger-Hotline des Zollernalbkreises sind derzeit vier Personen beschäftigt. Darüber hinaus werden Anfragen auch an der Infostelle, beim Bürgerbeauftragten, bei der Geschäftsstelle Kommunale Gesundheitskonferenz sowie bei der Pressestelle bearbeitet. In der Beratung von Firmen und Schulen etc. sind, abhängig vom Bedarf, etwa vier Mitarbeiter beschäftigt.

Alle Kreise haben Corona-Schwerpunktpraxen, an die sich Menschen mit Symptomen wenden können, sowie Abstrichzentren für Testungen. Im Landkreis Tuttlingen können sich Personen mit Symptomen werktags nach vorheriger telefonischer Absprache bei ihrem Hausarzt oder einer Corona-Schwerpunkt-Praxis im Landkreis testen lassen Corona-Schwerpunktpraxen findet man unter dem Link: http://coronakarte.kvbawue.de/ Wichtig: Nicht einfach hingehen, sondern bei den Praxen unbedingt vorher anrufen!

Am Wochenende (Sonntags) können sich symptomatische Personen bei der Fieberambulanz Spaichingen testen lassen. Terminvergabe immer unter der Rufnummer 07461 / 926 4990.

Symptomfreie Reiserückkehrer, Kontaktpersonen ersten Grades sowie Personal aus Schulen und Kitas können sich im Corona-Abstrichzentrum Spaichingen testen lassen. Terminvergabe immer unter der Rufnummer 07461 / 926 4990.

Mit positiv Getesteten nehmen die Gesundheitsämter so bald das Laborergebnis vorliegt Kontakt auf – in der Regel telefonisch. „Leider“, so Julia Hager, Pressesprecherin des Landratsamts Tuttlingen, „kommt es immer wieder vor, dass wir Betroffene nicht erreichen und Unterstützung weiterer Stellen wie Bürgerbüro der Gemeinden oder Polizeidienststellen brauchen. Am längsten dauert es mit der Versendung über die Briefpost, wenn uns keine anderen Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung stehen.“