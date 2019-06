Viel Liebe und Schmerz beim Konzert im Gewerbemuseum

Lauter Liebeslieder sind am Samstagabend im Festsaal des Gewerbemuseums im Mittelpunkt gestanden, ausdrucksstark dargeboten von Bariton Andreas Reibenspies, Professor für Gesang an der Musikhochschule Trossingen, und Professorin Giacometta Marrone D’Alberti, Pianistin und Musikpädagogin, am Klavier.

Die Gefühlswelt fiktiver Protagonisten wurde in den vertonten Gedichten fein nuanciert musikalisch zum Ausdruck gebracht.

Ein Lied von Robert Schumann machte den Anfang

Am Anfang stand der Liederzyklus „Dichterliebe“ op. 48 von Robert Schumann. Mit Liebe und Schmerz, dramatisch, sehnsuchtsvoll oder zärtlich wurden die 16 Vertonungen von Gedichten Heinrich Heines vorgetragen.

Liszt verton Petrarca

Die Überschriften wie „Im wunderschönen Monat Mai“ oder „Ein Jüngling liebt ein Mädchen“ stammen nicht von Heine selbst, Schumann hat diese zugefügt und als Liederzyklus vertont. Darin kann man die verschiedenen Stadien der Liebe erleben, sowohl überschäumendes Liebeserwachen als auch qualvolle Momente der unerfüllten Liebe.

Junge Frau wurde verehrt

Drei Sonette Petrarcas, einem der wichtigsten Dichter der italienischen Renaissance, vertont von Franz Liszt, folgten im Programm.

Eine junge Frau, die der Dichter Laura nannte und zeitlebens verehrte, wurde die Quelle für seine dichterische Inspiration. Die Gedichte wurden von einigen bekannten Komponisten vertont, so auch von Liszt. Für ihn sind es die einzigen Lieder in italienischer Sprache, die Opernarie ist dafür sein kompositorisches Vorbild.

Unerfüllte Liebe

Um unerfüllte Liebe ging es auch bei den Wesendonck-Liedern, einem Liederzyklus von Richard Wagner nach Gedichten von Mathilde Wesendonck. Sie war die Frau eines wohlhabenden Züricher Seidenhändlers, der Wagner finanziell und ideell unterstützte.

Liebe inspiriert Musik

Zwischen Mathilde und Richard entwickelte sich eine – von ihren jeweiligen Ehepartnern nicht tolerierte – enge Beziehung, in der sich beide lyrisch-musikalisch gegenseitig inspirierten.

Die Besucher und Museumsleiterin Angelika Feldes bedankten sich bei den Interpreten mit großem Applaus für das ausgezeichnete Konzert.