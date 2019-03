Videostream: Das war der Fasnet-Umzug in Spaichingen

Wegen eines Sturmschadens am Verwaltungsgericht in Sigmaringen ist die Karlstraße am Montagvormittag für eine halbe Stunde gesperrt gewesen. Der Sturm hatte das Vordach des Prinzessinnenpalais beschädigt. Das Dach ist mit Platten aus Plexigals bedeckt. Eine Platte war zu Boden gekracht. Aus Sicherheitsgründen wurde die Feuerwehr beauftragt, die verbliebenen Plexigläser zu entfernen. Dazu setzte die Wehr die Drehleiter ein.

Da sie von der Karlstraße aus operierte, blieb die Straße für die Zeit der Arbeiten bis etwa 12 Uhr gesperrt.