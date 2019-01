VHS Spaichingen: Die digitale Welt in Theorie und Praxis

Den Menschen die Digitalisierung näher bringen – theoretisch und praktisch. Die Volkshochschule (VHS) Tuttlingen hat am Dienstag den Schwerpunkt für ihr kommendes Semester vorgestellt, und auch das neue Programm der Außenstelle in Spaichingen widmet sich den Möglichkeiten und Gefahren neuer Technologien. „Wir wollen auf der einen Seite Informationen rund um den Schwerpunkt Digitalisierung liefern, aber auch Hilfe leisten durch praktische Kurse“, erklärt Dr. Clemens Schmidlin, Leiter der VHS in Spaichingen.

Ein Theorie- und ein Praxisteil, wenn man so wolle. Dabei gehe es nicht nur um die ältere Generation, auch die jungen Spaichinger können laut Schmidlin von dem Programm viel mitnehmen.

Solche Namen sind für uns doch eher schwer zu bekommen Clemens Schmidlin, Leiter der Volkshochschule Spaichingen

Ein besonderer Höhepunkt des Theorieteils ist der Vortrag „Mensch 4.0“ von Alexandra Borchardt am 22. März. Die Autorin der Süddeutschen Zeitung veröffentlichte im vergangenen Jahr ihr gleichnamiges Buch über die Veränderungen in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft in einer digitalisierten Welt. „Solche Namen sind für uns doch eher schwer zu bekommen“, sagt Schmidlin. Eine Kooperation mit Stadt, Stadtbücherei und Kreissparkasse habe den Vortrag jedoch möglich gemacht.

Auch der „InnoTruck“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gehört zum theoretischen Teil der neuen VHS-Offensive. Die mobile Erlebniswelt mit aktuellen Forschungen in der Technik, Entwicklungen in der künstlichen Intelligenz und modernen Berufsbildern wird auf dem Spaichinger Marktplatz Halt machen. Wann der mehrstöckige Ausstellungsraum kommt, ist noch nicht genau festgelegt. In Kooperation mit den Schulen werden im „InnoTruck“ Seminare für Jugendliche veranstaltet, die Ausstellung richtet sich aber genauso an alle anderen Spaichinger. „Vielleicht hinterfragen die Jugendlichen dadurch die Selbstverständlichkeit der Technologie“, so Schmidlin. Den eigenen Umgang mit Smartphone, Apps und Co. reflektieren – auch das könne ein Effekt des „InnoTruck“ sein.

Weg von Computerkursen

Doch wie kann das Thema Digitalisierung auch durch praktische Inhalte vermittelt werden? Erst einmal weg von den Computerkursen, sagt Schmidlin. „Die Nachfragen für die unterschiedlichen PC-Kurse ist stark gesunken.“ Jetzt lohne es sich, andere Technologien zu unterrichten. Daher bietet die VHS einen Kurs zur Nutzung von E-Books an, außerdem gibt es eine „Einführung in die Welt der Smartphones“.

Schmidlin und seine Kolleginnen Katharina Bartknecht und Margrit Winker haben zum neuen Semester einen weiteren Punkt in Angriff genommen. „Die Kursanfragen sind in letzter Zeit leicht gesunken. Einzelveranstaltungen sind dafür nachgefragt“, erklärt Schmidlin. Daher haben sich die Drei dazu entschlossen, zusammenhängende Veranstaltungsreihen einzuführen. Die Reihe „Der Besondere Samstag“ richtet sich an Berufstätige. Einige Kurse, spontan und ohne langfristige Verpflichtung – das sei die Idee, so Schmidlin. Das gilt auch für die zweite Reihe: „Die Welt vor unserer Tür“ lädt zu heimatkundlichen Wanderungen, kunsthistorischen Ausflügen und in die regionale Küche.

In der ersten Anmeldewoche sei immer viel los, sagt Schmidlin. Egal ob Besuche in der VHS, Anrufe oder auf der Website. Eigentlich sei die Außenstelle am Mittwoch, 23. Januar, geschlossen. „Eilige und euphorische Anmeldungen“ würden aber trotzdem angenommen, so Schmidlin.