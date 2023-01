VHS-Kurse starten bald

Das Online-Seminar „Finanzen im Griff“ bringt jungen Menschen ab 16 Jahren anhand von Fallbeispielen das Thema Verwaltung der eigenen Finanzen näher. Die Veranstaltung findet am 19. Januar von 19 bis 20.30 Uhr statt.

Ebenfalls am 19. Januar, immer von 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr, beginnt der Kurs „Fotografie mit der digitalen Spiegelreflexkamera“ (Datum abweichend vom Programmheft, der Kurs wurde verschoben). Zunächst wird im Theorieteil auf technische Grundlagen eingegangen, um dann an einem Praxistag die entstandenen Bildideen umzusetzen.

Beim Online-Kurs „Dein Drehbuch fürs Vorstellungsgespräch“ lernen Berufseinsteiger, wie man sich beim Vorstellungsgespräch am besten in Szene setzt. Der Kurs beginnt am 26. Januar und findet zwischen 19 Uhr bis 20.30 Uhr statt. Informationen und Anmeldung bei der VHS-Geschäftsstelle, telefonisch unter 07424/92171 oder online unter www.vhs-tuttlingen.de.