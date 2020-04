VHS in Spaichingen bietet Online-Kurse per Videokonferenz an

Aufgrund der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg bleiben die aktuellen VHS-Kurse mindestens bis zum 14. Juni unterbrochen. Zurzeit ist das VHS-Team aber intensiv bemüht, ein digitales Kursangebot per Videokonferenz zu starten.

Über 100 VHS-Online-Kurse sind inzwischen im Landkreis Tuttlingen im Angebot, so die Pressemitteilung der VHS Tuttlingen, davon über 20 in Spaichingen. Teilnehmende können also bei einigen der ihnen bekannten Kursleitungen ihre Kurse online fortsetzen, sie können aber auch Neues ausprobieren und Online-Angebote etwa aus Tuttlingen oder Trossingen wahrnehmen. Neue Interessierte sind ebenfalls willkommen.

Neben einer stabilen Internetverbindung benötigen die Teilnehmenden einen PC, ein Notebook, ein Tablet oder ein Smartphone. Detaillierte Informationen zum Online-Angebot und die Möglichkeiten der Anmeldung lassen sich auf www.vhs-tuttlingen.de finden. Die VHS-Geschäftsstelle in Spaichingen ist zu den üblichen Öffnungszeiten zwar weiterhin corona-bedingt für Kundenverkehr geschlossen, aber telefonisch erreichbar unter 7424 / 92171.

Folgende Kurse bietet die VHS in Spaichingen online ab Anfang Mai an:

Spanisch Niveau A1, Maria Guadalupe Martin, Mo, 4. Mai

Deutsch Niveau A2.1, Kathrin Bächler, Mo, 4. Mai

Spanisch Niveau A2, Maria Guadalupe Martin, Di, 5. Mai

Funktionelle Wirbelsäulengymnastik, Angela Böck, Di, 5.Mai

Italienisch Niveau B2, Nelly Giuliano, Mi, 6.Mai

Italienisch Niveau A1, Nelly Giuliano, Mi, 6.Mai.