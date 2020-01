VfB Bösingen besiegt im Finale den SV Zimmern II 1:0

Der VfB Bösingen hat sich durch einen 1:0-Endspielsieg gegen den SV Zimmern II verdient den A-Junioren-Futsal-Bezirkstitel in der Spaichinger Unterbachsporthalle geholt. Dritter wurde die FSV Schwenningen.

Acht Mannschaften spielten in zwei Vorrundengruppen um den Einzug ins Halbfinale. In der Gruppe A überraschte die SpVgg Bochingen und holte sich mit sieben Punkten den Gruppensieg vor dem VfB Bösingen (fünf Punkte), der ebenfalls das Halbfinale erreichte.

In der Gruppe B standen schon vor dem letzten Gruppenspiel die Halbfinalteilnehmer mit der FSV Schwenningen und dem SV Zimmern II fest. In diesem direkten Duell ging die FSV mit 1:0 in Führung. Zimmern schaffte noch den Ausgleich, und ging im Halbfinale dem VfB Bösingen aus dem Weg.

Im ersten Halbfinale setzte sich der SV Zimmern II gegen Bochingen 2:0 durch und danach schlug Bösingen die FSV Schwenningen mit 2:1.

Im Spiel um Platz drei behielt die FSV Schwenningen mit 7:6 nach Sechsmeterschießen gegen die SpVgg Bochingen die Oberhand.

Im Finale setzte sich dann der VfB Bösingen verdient mit 1:0 gegen den SV Zimmern II durch und holte sich den Bezirkstitel. Beide Endspielteilnehmer qualifizierten sich für die erste Runde auf Verbandsebene.

Gruppe A: SV Spaichingen – SG Seitingen/Wurmlingen 3:1, VfB Bösingen – SpVgg Bochingen 1:1, SV Spaichingen – VfB Bösingen 1:1, SpVgg Bochingen – SG Seitingen/Wurmlingen 1:0, SG Seitingen/Wurmlingen – VfB Bösingen 0:4, SpVgg Bochingen – SV Spaichingen 1:0. - Tabelle: 1. SpVgg Bochingen 3:1 Tore/7 Punkte, 2. VfB Bösingen 6:2/5, 3. SV Spaichingen 4:3/4, 4. SG Seitingen/Wurmlingen 1:8/0.

Gruppe B: FSV Schwenningen – SG Deißlingen-Lauffen 1:0, JFV Oberes Donautal – SV Zimmern II 0:0, FSV Schwenningen – JFV Oberes Donautal 1:0, SV Zimmern II – SG Deißlingen-Lauffen 7:0, SG Deißlingen-Lauffen – JFV Oberes Donautal 3:0, SV Zimmern II – FSV Schwenningen 1:1. - Tabelle: 1. FSV Schwenningen 3:1 Tore/7 Punkte, 2. SV Zimmern II 8:1/5, 3. SG Deißlingen-Lauffen 3:8/3, 4. JFV Oberes Donautal 0:4/1.

Halbfinale: SV Zimmern II – SpVgg Bochingen 2:0; VfB Bösingen – FSV Schwenningen 2:1.

Spiel um Platz 3: FSV Schwenningen – SpVgg Bochingen 1:1, 7:6 nach Sechsmeterschießen.

Endspiel: SV Zimmern II – VfB Bösingen 0:1.

Endstand: 1. VfB Bösingen, 2. SV Zimmern II, 3. FSV Schwenningen, 4. SpVgg Bochingen, 5. SV Spaichingen, 6. SG Deißlingen-Lauffen, 7. JFV Oberes Donautal, 8. SG Seitingen/Wurmlingen.