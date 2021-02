Bedeutung der Symbole in der rechtsextremen Szene

„HH“ steht in der rechtsextremen Szene für „Heil Hitler“, die Buchstaben AH repräsentieren die Initialen Adolf Hitlers. „14“ verweist in der Szene auf den rassistischen Satz des US-Neonazis David Eden Lane: „We must secure the existence of our people and a future for white children.“ (“Wir müssen den Fortbestand unseres Volkes und eine Zukunft für die weißen Kinder sichern“). 1488 kann aber auch 1= Auf 4= Deutschland 8= Heil 8 = Hitler bedeuten.

Die seit vielen Jahren verbotenen Kürzel stehen für: KZ = Konzentrationslager, SA = Sturmabteilung, SS= Schutzstaffel, HJ= Hitlerjugend und NS= Nationalsozialismus.

In Stuttgart werden außerdem beispielsweise Kombinationen wie S- A, S- S aber auch S- ED (Sozialistische Einheitspartei Deutschland) nicht vergeben.