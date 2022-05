Verleihung des Qualitätssiegels in Silber

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen der Gaumeisterschaften des Turngaus Schwarzwald konnte der TV Spaichingen sich über die Verleihung des „Qualitätssiegels für das Gerätturnen weiblich“ in Silber freuen.

Die Turnschule des Vereins hatte sich beim Schwäbischen Turnerbund für diese neue Auszeichnung beworben, nachdem die Zertifizierung und Verleihung des Qualitätssiegels als STB-Turnschule nun schon über zehn Jahre zurück liegt und der Verein die entsprechenden Kriterien im zweijährigen Rhythmus bis zuletzt immer erreicht hatte. Erneut wurde nach den verschärften Kriterien nun die Leistungsfähigkeit der Abteilung auf Herz und Nieren geprüft. Voraussetzungen sind eine ausreichende Anzahl lizenzierter Trainerinnen und Trainer sowie Kampfrichterinnen und Kampfrichter, mindestens Stufe C und B. Außerdem ein entsprechender Umfang des Trainingsangebots und der Voraussetzungen und Möglichkeiten für den Sport, die in Spaichingen in der Schillerschulturnhalle vorliegen. Auch die Teilnahme an Meisterschaften und im Ligasport ist gefordert sowie ein Kinderschutzkonzept.

Auch hier hat der TV Spaichingen mit der Verbandsliga und Kreisligamannschaft sowie der regelmäßigen Teilnahme und Qualifikation für die Gaumeisterschaften, das Bezirks- und Landesfinale, die erforderlichen Kriterien erfüllt. Das vor Jahren im Verein bereits umgesetzte Konzept zum Schutz von Kindern komplettierte die geforderten Voraussetzungen für die Verleihung des Qualitätssiegels.

Der Leiter der Turnschule Jochen Weber und Abteilungsleiter Wolfgang Widmann konnten die Urkunde aus der Hand des Vorstandsmitglieds des Turngaus Schwarzwald, Bernd Allgaier, bei den Gaumeisterschaften entgegen nehmen. Damit ist der TV Spaichingen der erste Verein im Turngau Schwarzwald dem das Qualitätssiegel in Silber überreicht werden konnte.