Verkauf von pestizidfreien Christbäumen

Schon zum vierten Mal organisiert die Kolpingsfamilie Spaichingen einen Christbaumverkauf. Anders als in den vergangenen beiden Jahren findet dieser wieder vor Ort statt. Der offene Verkauf beginnt am Samstag, 10. Dezember, ab 11 Uhr am Edith-Stein-Haus. Die Christbäume müssen beim Kauf bar bezahlt werden. Alternativ gibt es auch die Möglichkeit, einen Baum online zu bestellen Mit dabei beim Christbaumverkauf ist auch die Jugendkapelle der Stadtkapelle Spaichingen.

Wer seinen Christbaum übers Internet bestellen möchte, kann auf der Webseite http://kolping-spaichingen.de/baum bis spätestens Montag, 5. Dezmeber, tun und kontaktlos per Überweisung bezahlen. Der Christbaum wird dann am Samstag, 10. Dezmeber, direkt nach Hause vor die Eingangstür geliefert. Die Lieferorte sind Spaichingen, Aldingen, Balgheim, Dürbheim, Denkingen sowie Hausen o.V., teilt die Kolpingsfamilie mit.

Der Preis für einen kleinen Baum (1,50 bis 1,80 Meter) beträgt auch in diesem Jahr auf 28 Euro plus Spende für die Lieferung. Der Preis für einen großen Baum (1,80 bis 2,30 Meter) liegt bei 35 Euro plus Spende für die Lieferung.

Garantiert werden hochwertige Nordmanntannen aus dem Schwarzwald, welche frei von Pestiziden sind.

Weitere Informationen gibt es online oder bei Matthias Glückler unter der Telefonnummer 0156/78340127.