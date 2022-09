Vereinsausflug des TTC Spaichingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der TTC Spaichingen hat am Samstag, 10. September, seinen diesjährigen Vereinsausflug an den Bodensee veranstaltet. Nach dreijähriger Pause war der Zuspruch für den vom zweiten Vorsitzenden Ralf Landowski organisierten Ausflug sehr gut, insgesamt 25 Teilnehmer machten sich trotz schlechter Wettervorhersage mit dem Zug von Spaichingen auf den Weg nach Konstanz.

Nach etwas mehr als einer Stunde kamen die TTCler in Konstanz an, wo Ralf Landowski mit einem Frühstück, bestehend aus Butterbrezeln und Sekt, aufwartete. Anschließend gab es die Möglichkeit, knappe zwei Stunden am Hafen zu flanieren, oder im Biergarten direkt am Bodensee einzukehren. Danach ging es weiter mit einer 75 - minütigen Schifffahrt von Konstanz nach Unteruhldingen, wo es die Möglichkeit gab, das Pfahlbauten-Museum zu besichtigen. Nach einer kurzen halbstündigen Wanderung stand dann die Einkehr in der Besenwirtschaft „Jammer nich“ auf dem Programm. In dem urigen Lokal ließen es sich die TTCler bei Most und sehr gutem Vesper so richtig gutgehen. Um kurz nach 17.30 Uhr ging es dann schon wieder mit dem Zug von Mühlhofen nach Spaichingen zurück.