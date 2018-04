Vereine können sich über Spende von 11 741 Euro freuen

Insgesamt 11 741 Euro hat die Kreissparkasse an 18 Musikvereine und kulturelle Einrichtungen im Raum Spaichingen ausgeschüttet. Die Spende stammt aus der Aktion „PS-Sparen und Gewinnen“; von jedem verkauften Los werden 25 Prozent des Loseinsatzes für einen guten Zweck im Landkreis Tuttlingen gespendet – insgesamt geschah dies laut Hermann Früh, Direktor der Kreissparkasse Spaichingen, bereits zum 66. Mal. Im Kreis Tuttlingen seien im vergangenen Jahr 23 500 Lose verkauft worden, 64 000 Euro seien in die Ausschüttung an insgesamt 103 Musikvereine gelangt. Davon seien 4500 Lose im Raum Spaichingen erworben worden. „Die Förderung des öffentlichen Lebens war für die Kreissparkasse schon immer wichtig“, sagte Früh. „Die Vereine vermitteln Werte für ein menschliches Miteinander – und das ist heute wichtiger denn je.“ Folgende Vereine kommen in den Genuss der Spende: Spoachinger Bächleshupfer, Gugge-Mucke Aldingen, Liederkranz Spaichingen, Landsmannschaft der Banater Schwaben, Krawalla Guggis, Heimatverein Spaichingen, Liederkranz Balgheim, Jugendchor Spaichingen, Stadtkapelle Spaichingen, Musikverein Aixheim, Jagdhornbläsergruppe Spaichingen, Musikkameradschaft Hausen, Musikverein Balgheim, Freundes- und Förderkreis Museum Aldingen, Musikverein Dürbheim, Gewerbemuseum sowie Gesangverein Frohsinn Aldingen.