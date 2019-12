Verein Schuhmuckl blickt auf zehn Jahre zurück

Der Verein „Schuhmuckl e.V.“ – der Spaichinger Freundeskreis der Familien Schuhmacher und Benedetti zur Förderung bedürftiger kolumbianischer Kinder und Jugendlicher – hat seine diesjährige „Weihnachtspost“ an Mitglieder und Gönner dazu genutzt, um auf das zehnjährige Bestehen des Vereins zurück zu blicken und einige seiner Projekte zu bilanzieren.

Dank der Begleitung vieler Mitglieder, Essenspaten und Spender habe der 2009 gegründete Verein in diesen zehn Jahren über 500 000 Euro sammeln können, berichten Stefan und Magnus Schuhmacher mit Familien in ihrer Weihnachtspost. Mit dieser „unglaublichen Summe“ habe man in Kolumbien sehr viele Impulse setzen können

Schon früh habe man in der geförderten Grundschule (heute: Förderzentrum) in Cartagena gemerkt, dass viele Schüler häufig hungrig in die Schule kamen und während des Unterrichts immer wieder umfielen, weil sie zu schwach zum Lernen waren „,Unsere’ Kinder sollten sich lieber dem ,Hunger nach Bildung’ widmen, statt dem Hunger auf Nahrung“, schreiben die Schuhmachers. Hier habe der Verein mit einer Essensaktion sofort Abhilfe geschaffen.

Insgesamt habe der Verein in diesen zehn Jahren 250 000 Mittagessen inklusive Getränken zur Verfügung stellen können. Flankiert wurde das Essensprogramm bald vom „Agua es vida-Wasser ist Leben“-Programm, das den Kindern jederzeit Zugang zu sauberem Wasser ermöglicht.

Zum Jahreswechsel 2014/ 2015 wurde die Grundschule in ein Förderzentrum umgewandelt. Die Kinder gehen einen halben Tag auf die staatliche Schule und den anderen halben Tag kommen sie ins Förderzentrum. Dort bekommen sie Essen und Trinken und werden mit Nachhilfeunterricht und Förderprogrammen betreut. Auch die Hausaufgaben werden begleitet und unterstützt, sofern erforderlich. „Seit dieser Umstellung schaffen alle ,unsere’ Kinder das Klassenziel in der staatlichen Schule, teilweise sogar mit Auszeichnungen und Preisen“, schreibt der Schuhmuckl-Vorstand. „Mittlerweile haben unsere Kinder erkannt, und setzen es auch zunehmend um, dass es sich lohnt, wenn sie sich für sich und in der Schule engagieren, fleißig mitarbeiten und lernen. Bildung ist ihre Chance, aus dem Teufelskreis aus der Armut der Slums, der Gewalt und dem Analphabetismus auszubrechen.“

Auch Kolumbien sieht sich nach wie vor Flüchtlingsströmen aus Venezuela ausgesetzt. Gerade das nördlich gelegene Cartagena nehme sehr viele dieser Flüchtlinge auf. Es herrsche zwar einerseits selbst bei den Ärmsten eine große Solidarität, andererseits habe aber die Gewaltbereitschaft dramatisch zugenommen. Auch die Lehrerinnen des Förderzentrums wurden mehrfach überfallen, so dass ein bewaffneter Wachmann eingestellt und der Schulhof teilweise vergittert wurde.

Schon vor einigen Jahren musste Schuhmuckl das Dach des Förderzentrums komplett abreißen und wieder neu decken lassen. Im vergangenen Jahr musste der Unterricht für ein paar Wochen komplett eingestellt werden, weil sich Risse in den Wänden gezeigt hatten. Nach einer Komplettsanierung und Generalüberholung konnte nach wenigen Wochen der Unterricht wieder aufgenommen werden.

Auch Schuluniformen, Schuhe und Schulmaterialien wurden angeschafft. In einem „Kultivierungsprojekt“ kümmern sich die Kinder selbst um die Aufzucht, Pflege und Ernte von Nutzpflanzen und lernen so Verantwortung für einzelne Pflanzen zu übernehmen.

Im Hygiene-Projekt erhalten die Kinder Schulungen, außerdem hat der Verein im Förderzentrum neue Waschbecken und Toiletten einbauen lassen und einen Waschautomat angeschafft. Und 2020 soll außerdem ein neues Projekt „Erste Hilfe“ starten.

Im Psychologie- und Sexualkunde-Projekt möchte der Verein den Kindern helfen, ihre oft vorhandenen Traumata zu verarbeiten. Viele Kinder seien ständig irgendwelchen Gefahren oder regelmäßiger Gewalt und Übergriffen aller Art ausgesetzt. Hier gehe es darum, zu lernen, wie man Grenzen setzt und aufzeigt. Das Selbstbewusstsein soll gestärkt werden.

Außerdem gab es weitere Projekte in den Bereichen Sport, Kultur oder Literatur, so etwa ein Montesorri-Programm, Projekte zum Tag der Frau oder zum Unabhängigkeitstag Kolumbiens, Tanz- und Trachtenaktionen, spezielle Veranstaltungen und Ausflüge. Im Rahmen des Talent-Programms lernen die Kinder ihre Talente, Fähigkeiten und Stärken zu entdecken und gezielt zu fördern. Wahrscheinlich 2021 wird Schuhmuckl mit Magnus Barthle aus Schwäbisch Gmünd ein Musical-Projekt im Förderzentrum anbieten (wir haben berichtet). Ebenso wurden die Familienstiftung „Hogar Fevor“, die behinderten Kindern und Jugendlichen Unterstützung und Betreuung zukommen lässt, und das Familien- und Nachbarschaftszentrum „La Casita“ untertützt.

Schon im Januar dieses Jahres war Stefan Schuhmacher für ein paar Tage in Kolumbien, um auf gewohnte Weise nach dem Rechten zu sehen. Er hat, wie bei jedem Besuch, die Bücher der Stiftung in Cartagena geprüft, Workshops mit dem Stiftungspersonal und den Lehrern abgehalten, die Kinder und das Förderzentrums besucht und auch in Bogotá die Projektpartner zu Beratungen getroffen.

Mit einem herzlichen „Vergelt’s Gott“ an alle Spender und Unterstützer beenden die Schuhmachers ihre diesjährige Weihnachtspost.