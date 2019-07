Verein ermöglicht schmerzfreie letzte Tage

Der Verein Palliativ-Netz Landkreis Tuttlingen ermöglicht todkranken Menschen in ihren letzten Tagen ein schmerzfreies und würdiges Leben daheim. Der Bundestagsabgeordnete Volker Kauder (CDU) hat am Dienstag auf der „Sommertour“ durch seinen Wahlkreis in Spaichingen die Arbeit des Vereins kennen gelernt. Doch nicht immer – selbst bei Ärzten und Pflegepersonal – ist diese Arbeit bekannt und richtig verstanden.

„Es ist das gleiche Prinzip wie beim Hospiz, nur dass wir die Patienten bei ihnen daheim behandeln“, erläuterte Volker Teufel, Anästhesist und Notfallmediziner im Ruhestand und Vorsitzender des Palliativ-Netzes Landkreis Tuttlingen, den Besuchern in den Räumen am Paul-Ehrlich-Weg. Neben Kauder und seiner Mitarbeiterin Bärbel Wintermantel waren dies CDU-Kreisrat Bernhard Schnee und CDU-Stadtverbandsvorsitzender Ulrich Braun.

In Zusammenarbeit mit vier Ärzten ermöglichen die Mitarbeiter des Palliativ-Netzes Patienten – meist, aber nicht ausschließlich Tumorpatienten –, zuhause „friedlich, schmerzfrei und ohne Atemnot“ ihre letzten Lebenstage zu verbringen – unter anderem mit einem 24-Stunden-Rufdienst, regelmäßigen Hausbesuchen und von den Ärzten verordneten Therapien zur Schmerz- und Symptomlinderung, etwa mit einer Schmerzpumpe.

Das Palliativ-Netz ist ein eingetragener Verein mit Sitz in Spaichingen ohne dahinterstehenden institutionellen Träger, erläuterte Teufel. Das Palliativ-Netz gibt es seit 2009. Es finanziert sich von den Beiträgen der Krankenkassen für seine Arbeit und aus Spenden. Die „Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung“ (SAPV), wie sie der Verein mit seinen entsprechend qualifizierten Mitarbeitern leistet, ist eine Kassenleistung und wird von den Krankenkassen komplett bezahlt. Eine finanzielle Unterstützung durch den Landkreis Tuttlingen gibt es nicht.

Der Verein bietet seine Hilfe zusätzlich zu den Leistungen der Hausärzte und Pflegedienste an und arbeitet auch mit Institutionen wie dem Klinikum Landkreis Tuttlingen, der Sozialstation, der Nachbarschaftshilfe, ambulanten Hospizgruppen oder dem stationären Hospiz am Dreifaltigkeitsberg zusammen.

Kauder sei bewusst, dass Deutschland teilweise noch ein „palliatives Entwicklungsland“ sei. „Sterben muss nicht mit schweren Schmerzen verbunden sein.“ – „Ihre Arbeit ist super und segensreich“, lobte der Politiker daher den Verein, wollte aber auch wissen, wo eventuell der Schuh drückt.

Volker Teufel und seine Mitarbeiterinnen bedauern ein wenig, dass ihre Angebote in der Öffentlichkeit oft noch zu wenig wahrgenommen würden. Selbst Ärzte hätten manchmal gewisse Vorbehalte gegenüber der „nur“ Symptome lindernden Palliativmedizin: „Ich bin Arzt geworden, um zu heilen“, habe er einen Kollegen sagen hören, so Teufel. „Das Sterben zuzulassen, begreifen manche Kollegen nur als Niederlage“, bedauerte er. Auch Pflegekräfte täten sich manchmal schwer im Umgang mit Opioiden (Schmerzmiteln).

Kreisrat Bernhard Schnee will in einer Anhörung des Sozial- und Gesundheitsausschusses des Kreistags das Palliativ-Netz zu Wort kommen lassen, damit es dort seine Arbeit und seine Anliegen vorstellen kann.

Im September wird das Palliativ-Netz Landkreis Tuttlingen sein zehnjähriges Bestehen feiern.