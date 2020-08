Rettungskräfte der Feuerwehr, DRK und Polizei sind am Samstag gegen 12 Uhr in die Aixheimer Straße in Spaichingen gerufen worden, da der Verdacht auf Gasaustritt in einem Wohnhaus gemeldet wurde. Vor Ort gaben Anwohner an, dass sich ein Mitbewohner im Heizungskeller aufhielt und dort zusammengebrochen sei. Messungen der Feuerwehr ergaben, dass es zu keinem Gasaustritt kam, so die Polizei. Offensichtlich erlitt der 81-jährige Bewohner einen Schwächeanfall. Er wurde sicherheitshalber zur weiteren Untersuchung in ein Klinikum gebracht.