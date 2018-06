Verbranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Um 20.07 Uhr ist der Rettungsleitstelle am Dienstagabend Rauch in der Schillerstraße in Aixheim gemeldet worden. Die alarmierte Feuerwehr rückte sofort zu dem vermeintlichen Brand aus.

Am Einsatzort eingetroffen, konnten die Kameraden aber schnell Entwarnung geben. Es war lediglich Essen in einem auf dem Herd vergessenen Topf angebrannt. Das war die Ursache für den Qualm.

Die Wehrleute rückten daher unverrichteter Dinge wieder ab. Nur gründliches Lüften war angesagt. Es entstand kein Sach- oder Personenschaden. Wieviel Einsatzkräfte am Dienstagabend vor Ort waren, war bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt.