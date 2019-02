„Verantwortung für Spaichingen gerecht werden“

Die Bahn reagiert auf die massive Kritik von vielen Seiten, nachdem sie am Montag den Zugverkehr im Württembergischen Allgäu komplett eingestellt hatte: Möglicherweise sollen jetzt bereits nach den Fasnetsferien auf den betroffenen Verbindungen wieder Züge rollen. David Weltzien, Vorsitzender der Regionalleitung DB Regio Baden-Württemberg, gab dies in einer am Mittwochvormittag verbreiteten Erklärung als Ziel aus. Zunächst war die Regio-Tochter DB Zug Bus Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH (RAB) von einem Ersatzverkehr auf allen betroffenen ...