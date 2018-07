Vater und Tochter sterben bei Unfall

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B 462 auf Höhe der Ausfahrt Dunningen-Ost sind am Montag gegen 11 Uhr ein 26-jähriger Autofahrer und eine seiner beiden Töchter ums Leben gekommen. Sie konnten nur noch tot geborgen werden. Das zweite Kind schwebt in Lebensgefahr.

Der tragische Unfall ereignete sich am Montagvormittag auf der B 462 nahe der Abfahrt Dunningen-Ost: Der BMW stieß frontal mit einem Lastwagen mit leerem Kippanhänger zusammen. Das Auto des 26-Jährigen war aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und heftig gegen den Lastwagen geprallt. Der Fahrer kam aus Richtung Hochwald, der beteiligte Lastwagen aus Richtung Schramberg. In Folge der Kollision verstarb der Fahrer des Wagens noch an der Unfallstelle. Die Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Im Fahrzeug des 26-Jährigen waren auch eine dreijährige und eine vierjährige Tochter des Fahrers. Zunächst wurden die Rettungskräfte nur auf eines der Kinder aufmerksam. Es wurde durch den Unfall schwer verletzt und vor Ort durch eine Vielzahl an Einsatzkräften betreut. Das kleine Mädchen wurde nach den Erstmaßnahmen mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Freiburg geflogen und dort operiert. Es bestand am späten Montagnachmittag noch Lebensgefahr.

Einige Zeit später dann fanden die Einsatzkräfte während der Bergung des toten Fahrers aus dem stark zerstörten Auto die zweite Tochter im Fahrzeug. Sie verstarb, wie ihr Vater, an der Unfallstelle. Der Lastwagen-Fahrer wurde von der Feuerwehr aus dem Führerhaus gerettet und kam leicht verletzt mit einem Rettungswagen in die Helios-Klinik in Rottweil. Die Kräfte waren stundenlang im Trümmerfeld auf der Bundesstraße im Einsatz.

Die Bundesstraße musste für die Bergungs- und Rettungsarbeiten über mehrere Stunden gesperrt werden. Um die Unfallursache zu klären, ermittelt nun die Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil. Die Staatsanwaltschaft Rottweil ordnete die Hinzuziehung eines Unfallsachverständigen an, Am BMW entstand Totalschaden, die Schäden am Lastkraftwagen sind erheblich.