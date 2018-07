Vater und Tochter sterben bei Unfall

Bei einem Frontalzusammenstoß am Montagmorgen auf der B 462 bei Dunningen sind der 26-jährige Fahrer eines BMW und eine seiner Töchter so schwer verletzt worden, dass sie nur noch tot aus dem Wagen geborgen werden konnten. Die zweite Tochter, die ebenfalls im Auto saß, kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in die Uniklinik nach Freiburg.

Kurz vor 11 Uhr fuhr der 26-Jährige, mit im Auto seine zwei drei und vier Jahre alten Töchter, auf der B462 aus Richtung Hochwald kommend in Richtung Dunningen. Kurz nach der Einmündung der alten Bundesstraße (Dunningen-Ost) kam er aus bisher ungeklärter Ursache auf den linken Fahrstreifen und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen. Der 26-Jährige und eine der Töchter konnten laut Polizei nur noch tot aus dem völlig demolierten BMW geborgen werden. Das andere Kind wurde sehr schwer verletzt. Die beiden Mädchen seien drei und vier Jahre alt — welche der beiden den Unfall nicht überlebte, sei noch nicht ganz klar.

Der Einsatz eines Rettungshubschraubers war notwendig, um das Kind auf dem schnellsten Weg in die Uniklinik nach Freiburg zu transportieren. Es besteht Lebensgefahr. Der Lastwagenfahrer verletzte sich leicht und kam zur weiteren Behandlung in die Helios-Klinik nach Rottweil.

Die Staatsanwaltschaft Rottweil ordnete die Hinzuziehung eines Unfallsachverständigen an, der sofort zum Unglücksort kam. An dem BMW entstand Totalschaden. Die Schäden am Lastwagen sind ebenfalls erheblich. Zur Bergung der Unfallopfer und weiterer Unterstützungsmaßnahmen war die Feuerwehr im Einsatz. Während der Unfallaufnahme musste die B462 voll gesperrt werden.

