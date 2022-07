Vater-Kind Aktion beim Ententeich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Montag, 27. Juni trafen sich die Kinder des Kindergartens St. Franziskus mit ihren Vätern und den ErzieherInnen beim Ententeich in Spaichingen. Sehr viele sind gekommen und haben es sich trotz der dunklen Wolken nicht nehmen lassen, diese Aktion miteinander zu erleben. Zu Beginn sangen die Kinder ihren Vätern das Lied „Ich hab‘ was ich zum Leben brauch‘ … und einen Papa hab‘ ich auch…“

Bei der anschließenden Spielstraße passend zum Jahresthema „Tiere“ des Kindergartens konnten die Kinder mit ihren Vätern an 13 Stationen ihr Wissen testen, Geschicklichkeit beweisen und sich sportlich betätigen. Neben Känguru hüpfen, Tiere fühlen, Wimmelsuchbild, Enten rennen, Hufeisen werfen und vielem mehr war für jeden etwas dabei. Alle hatten großen Spaß und manch‘ ein Vater musste sich das ein oder andere Mal seinem Kind geschlagen geben.

Am Ende fing es leider doch noch zu regnen an. Zum Abschluss wählte sich jedes Kind noch ein kleines Geschenk aus der Kiste mit der goldenen Decke aus. Die Vorfreude auf die nächsten gemeinsamen Aktionen ist groß.