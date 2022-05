Vasile Gaivas wurde zum dritten Mal in Folge Vereinsmeister des TTC Spaichingen. Bei den diesjährigen Vereinsmeisterschaften nahmen elf Spieler des TTC an den Titelkämpfen teil. Auch in diesem Jahr konnte sich wieder Vasile Gaivas durch einen 3:1-Erfolg gegen Heiko Paitz den Wanderpokal sichern, der damit durch den dritten Triumph in Folge in seinen Besitz übergeht, wie der Vetein mitteilt. Auch im Doppel holte sich Gaivas zusammen mit Marlon Zetto den Titel.