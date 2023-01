USA-Stipendium für Florian Winker

Für den Spaichinger Skilangläufer Florian Winker war die letzte Saison eigentlich zum Vergessen. Nur ganz zum Ende der Saison hatte er mit der Deutschen Vizemeisterschaft in der Team-Staffel noch ein Erfolgserlebnis, zuvor war er von Corona ausgebremst worden. Mit neuer Motivation startete er in die diesjährige Sommervorbereitung. Bei der DSV-internen Leistungsüberprüfung der Skilangläufer konnte er seine 3000 m Bestzeit auf der Bahn auf respektable 8.51 Minuten verbessern und war Zweiter aller DSV-Athleten. Im Laufe des Sommers bekam er dann das Angebot für ein Stipendium an einer US-Universität. Nach kurzem Überlegen sagte Florian Winker zu.

Sein neuer Standort ist jetzt die Montana State University in Bozeman in den Rocky Mountains am Rande des Yellowstone-Nationalparks. Hier kann er sein Masterstudium fortsetzen und ist Mitglied des College-Sportteams. Insgesamt werden an der Universität neun Sportarten gefördert, unter anderem Football, Basketball, Leichtathletik und Tennis. Im Skiteam (nordisch und alpin) sind Sportler aus sieben Nationen. Im Gegensatz zu Mitteleuropa war in den Rocky Mountains seit Ende November tiefster Winter und das Skiteam konnte intensiv auf Ski trainieren. Anders als im deutschsprachigen Raum, wo die Förderung der Topathleten über Zugehörigkeit zu Behörden wie Grenzschutz, Bundeswehr oder Zoll erfolgt, trainieren in den USA die Kaderläufer in den Uni-Teams.

Im Dezember startete Florian Winker bei mehreren Rennen der US-Tour und kam langsam in Form. Am letzten Wochenende fand die offene US-Meisterschaft in Michigan statt. Mit Platz 7 über zehn km Freistil bei 180 Startern erzielte er ein herausragendes Ergebnis, rechtzeitig vor seinem Saisonhöhepunkt den World University Games (früher Universiade), die bis zum 22. Januar dauern werden. In Lake Placid, dem Olympiaort von 1980, wo dieses Event stattfinden wird, trifft Florian Winker auf die deutsche Mannschaft. 40 Sportler in sieben Sportarten werden Deutschland vertreten. Bei vier Rennen wird Florian Winker an den Start gehen: Einzelrennen zehn Kilometer klassisch, Verfolgung zehn Kilometer Freistil, 4x7,5 Kilometer Staffel und 30 Kilometer Massenstart.