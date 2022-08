Urlaub zuhause: Freibad begrüßt 50 000. Besucher

Die Familie Maciej Szuber, die mit ihren beiden Kindern zu den regelmäßigen Gästen im Spaichinger Freibad sind, ist aus allen Wolken gefallen, als sie von Schwimmmeister Bernd Frank am Dienstag ganz besonders begrüßt wurde: Einer von ihnen war der 50 000. Besucher dieser Freibadsaison. Deshalb bekam die Familie einen Gutschein für eine Familien-Saisonkarte für das Jahr 2023 überreicht. Schwimm-Meister Bernd Frank (rechts) bedankte sich bei der Familie aus Wehingen für ihre Treue. Auch ein Anlass für das Freibadteam, sich auch im Namen Bürgermeister Markus Huggers, bei all den Gästen zu bedanken, so Frank in einer Mitteilung.