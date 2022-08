Urkunden und Preise beim Känguru der Mathematik

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Känguru der Mathematik ist ein mathematischer Multiple-Choice-Test, an dem jährlich weltweit mehr als sechs Millionen SchülerInnen, darunter in diesem Jahr etwa 685.000 aus Deutschland, teilnehmen, wobei die Wettbewerbsaufgaben immer nach Klassenstufen unterteilt sind.

Normalerweise nehmen jedes Schuljahr alle SchülerInnen der Klassenstufen 5 und 6 des Gymnasiums Spaichingen, organisiert durch die Fachschaft Mathematik, am Wettbewerb „Känguru der Mathematik“ teil, der immer am dritten Donnerstag im März stattfindet. In diesem besonderen Jahr konnte, durch die Pandemiebedingungen und die resultierenden Planungsunsicherheiten, dieses Angebot leider nicht aufrechterhalten werden. Dennoch erhielten im Rahmen der Begabtenförderung alle interessierten SchülerInnen der Klassenstufen 5 bis 7 die Möglichkeit, auch in diesem Jahr beim Känguru der Mathematik zu starten, um gemeinsam auf Abstand und unter Einhaltung der Corona-Vorgaben ihre Klausur in der Mensa des Gymnasiums Spaichingen zu schreiben.

In Summe haben sich zwölf SchülerInnen des Gymnasiums Spaichingen am Wettbewerb beteiligt, von denen sieben mit einem zweiten oder dritten Preis ausgezeichnet wurden und damit zu den besten fünf Prozent aller TeilnehmerInnen aus Deutschland zählen.

In einer kleinen Feierstunde wurden den TeilnehmerInnen die Urkunden und Preise durch Herrn Pach, verbunden mit sehr anerkennenden und lobenden Worten, überreicht.