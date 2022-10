„Unterwegs“ mit der Stadtkapelle Spaichingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach einer zweijährigen Corona-Zwangspause freut sich die Stadtkapelle nun auf ihr Herbstkonzert am Samstag, 19. November. Die Probephase läuft bereits seit September. Am Samstag, 22. Oktober, beginnt um 9 Uhr der Kartenvorverkauf bei „Grimms lesen und genießen“ am Marktplatz 20 durch die Stadtkapelle. Es können keine Karten im Voraus telefonisch reserviert werden.

Unter dem diesjährigen Motto „Unterwegs“ möchten die Musikerinnen und Musiker ihre Zuhörer auf eine musikalische Reise zu Land, Wasser und zu Luft mitnehmen. Musikdirektor Thomas Uttenweiler hat zu diesem Thema ein interessantes Programm zusammengestellt.

Die Besucher dürfen sich unter anderem auf eine Fahrt auf der Themse zu Händels Wassermusik, auf eine Fahrt im Orientexpress und sogar auf einen Flug zum Mond freuen. Aber auch die Freunde der Marschmusik kommen „auf hoher See“ auf ihre Kosten.

Mit unterwegs wird Annette Reichmann sein, deren Gesang vom Orchester begleitet wird. Das Orchestermitglied Markus Wissmann hat wieder für die Stadtkapelle zwei Stücke arrangiert, auf die man gespannt sein darf.