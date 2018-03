Unternehmer suchen neue Wege für die Fachkräfte von Morgen

Wie komme ich an die junge Generation? Beim Unternehmerfrühstück des Spaichinger Gewerbe- und Handelsvereins und der IHK Schwarzwald-Baar haben sich knapp 60 Unternehmer aus der Region bei Frühstücksbuffet und Kaffee zu dieser Frage ausgetauscht und informiert.

„Die Generation Z ist sehr flatterhaft, braucht aber Sicherheit“, sagt Gaby Schrenk, Kommunikationstrainerin und Personalentwicklerin. „Sie will einerseits ihren Lebensunterhalt bestreiten, sich andererseits aber auch selbst verwirklichen.“ Schrenk doziert vor den aufmerksam zuhörenden Gewerbetreibenden im großen Saal der Sparkasse. Sie gibt Anregungen, wie junge Menschen - die Generation Z beginnt etwa mit dem Jahrgang 1995 - angeworben werden können. Der Tenor: Langfristige Verträge, gegenseitiges Vertrauen und Wertschätzung machen ein Unternehmen attraktiv. Die Daten hinter diesen Thesen stammen aus der aktuellen Gallup-Studie, auf die sich Schrenk immer wieder bezieht. Sie analysiert durch jährliche Erhebungen die Arbeitsplatzqualität in Deutschland.

Personalentwicklerin Gaby Schrenk empfiehlt den Unternehmern aus der Region neue Wege in der Mitarbeiterwerbung. (Foto: Stefan Fuchs)

Inzwischen, das bestätigt auch Philipp Hilsenbek von der IHK, seien die Betriebe darauf angewiesen, für sich zu werben, egal ob im Handwerk oder in der Industrie. Hilsenbek: „Wir haben kein Auftragsproblem, wir haben ein Fachkräfteproblem.“ Seine Kollegin Daniela Oklmann ergänzt: „Das ist ein Dauerthema bei uns. Genau das hören wir auch von den Unternehmern. Sie sagen uns seit einigen Jahren, dass sie partout niemanden finden.“ Das Problem muss mit neuen Ansätzen angegangen werden, empfiehlt Schrenk. „Der Mensch muss im Fokus stehen. Das Vertrauen muss da sein, dass jemand dem Unternehmen gut tut und gebraucht wird.“

Neue Kriterien bei Bewerbungen

Die Methoden, mit denen diese Leute gefunden werden können, dürften ruhig mutig und innovativ sein. Schrenk führt Beispiele von Stellenanzeigen an, mal eine auf Schwäbisch, dann eine, in der die „eierlegende Wollmilchsau“ gesucht wird. „Seien Sie ehrlich und fassen Sie sich kurz“ ist die Empfehlung. Auch beim Bewerbungsgespräch gelte es, neue Wege zu gehen. „Stellen Sie sich darauf ein, dass die jungen Bewerber am Ende sagen: Ich melde mich, wenn das Angebot für mich passt.“ Eine neue Anspruchshaltung, die vom Bewusstsein herrühre, dass man gebraucht werde. Auch die Kriterien bei der Suche nach Auszubildenden müssten sich ändern: „Die Schulnoten sind nicht entscheidend. Wichtig ist, dass jemand für einen Job, ein Unternehmen brennt.“ Auch das Schulsystem müsse deshalb einen Wandel erfahren. „Wir prügeln die Leute durch die Schule, aber entfachen kein Feuer.“ Zeichen für eine Umdenken seien allerdings schon erkennbar in Ausbildungspartnerschaften und Angeboten für Praktika.

Dass das Thema Fachkräftewerbung brandaktuell ist, zeigen die Anmeldezahlen für das inzwischen traditionelle Frühstück, das es seit rund 10 Jahren gibt. „Das sind so viele wie noch nie“, sagt Hermann Früh, Vorsitzender des Gewerbe- und Handelsvereins. „Es fehlen überall qualifizierte Arbeitskräfte. Und das wird auf absehbare Zeit auch so bleiben, trotz Automatisierung.“ Die sorge nämlich nicht für sterbende, sondern für sich verändernde Arbeitsplätze.

Individuelle Weiterbildung

„Wenn Sie nicht aus- und weiterbilden, bleibt Ihr Unternehmen stehen“, sagt Schrenk dazu. Es gehe aber nicht um Massenweiterbildungen, sondern um individuelle Konzepte. „Die Generation Z fragt nach: Was bringt mir diese Maßnahme konkret? Was kann ich im Unternehmen damit anfangen?“ Dieses Interesse gelte es für beide Seiten zu nutzen. Mit passgenauen Weiterbildungen könne man Mitarbeiter binden, ihre Identifikation mit dem Unternehmen steigern. Dazu gebe es aber auch noch mehr Methoden: „Feiern Sie Erfolge!“ Wer derart wertgeschätzt werde, arbeite hinterher doppelt so motiviert.

Dass die neue Ansprechhaltung der Generation Z auch Schattenseiten hat, bestätigte die Dozentin im Austausch mit den Unternehmern. „Die fangen zum Teil mit 17 an zu studieren, kommen dann nach wenigen Jahren in die Unternehmen und meinen, direkt Führungspositionen bekleiden zu müssen. Sie sind aber noch nicht so weit.“ Um solchen Fällen entgegenzutreten empfiehlt Schrenk eine einfach Methode: „Einfach mal auf die Nase fallen lassen.“ Das sei zwar manchmal schwer, aber nötig.