„Unser Ziel ist es, den Badgers Cup zu gewinnen“

Der Radfahrverein Spaichingen (RVS) veranstaltet am Pfingstwochenende den Internationalen Badgers-Cup. Die RVS-Arena in Spaichingen wird bei diesem internationalen Skaterhockeyturnier vom 7. bis 9. Juni der Treffpunkt von Spitzenmannschaften der Skaterhockey-Szene aus ganz Europa sein. Unser Mitarbeiter Simon Schneider hat mit Wolfgang Heinemann vom Organisationsteam über die Veranstaltung gesprochen.

Herr Heinemann, der Badgers-Cup steht in den Startlöchern. Wann haben die Vorbereitungen des RV Spaichingen begonnen?

Wir beschäftigen uns seit Weihnachten damit. Mindestens ein halbes Jahr ist dafür nötig. Zunächst mussten wir die Mannschaften einladen, Flüge und Fahrzeuge sowie Übernachtungen für mehr als 150 Spieler organisieren. Auch die Werbeverträge benötigen einen Vorlauf sowie die Büroarbeit mit dem internationalen Verband. Nicht zu vergessen sind das Catering und die Logistik für das leibliche Wohl aller Beteiligten und Zuschauer.

Welche Mannschaften sind dieses Jahr dabei?

Insgesamt sind es wieder zehn Mannschaften aus Deutschland und weiteren Ländern aus Europa. Neu dazu gewonnen haben wir die Attinger Wölfe aus Bayern sowie die Düsseldorfer Rams, die in der ersten Bundesliga spielen. Nach mehrjähriger Pause ist auch das Spitzenteam Borehamwood Crusaders aus Großbritannien wieder beim Badgers-Cup am Start. Somit ist das Turnier erneut hochkarätig besetzt.

Mischen auch die Vorjahressieger IHC Malcantone aus der Schweiz wieder mit?

Ja, auch sie sind wieder dabei und wollen ihren Titel verteidigen. Die Geschlossenheit und der Kampfgeist der Mannschaft aus dem Tessin ist unglaublich. Sie haben vergangenes Jahr gekämpft bis kurz vor dem Umfallen. Das ist schon bemerkenswert.

Die heimischen RVS-Badgers haben bisher noch nie ihr eigenes Turnier gewinnen können. Wie stehen die Chancen dieses Jahr an Pfingsten für die Spaichinger?

Wir haben es im vergangenen Jahr mit jungen Spielern bis ins Finale geschafft und dort sehr knapp gegen die Schweizer verloren. Die „Jungen Wilden“ sind mittlerweile in das Team reingewachsen und wir haben es in der zweiten Liga bis in die Play-Offs geschafft. Beim Turnier in Spaichingen erhalten wir von den Eishockeyspielern Thomas Supis und Vincent Schlenker zusätzlich Unterstützung. Unser erklärtes Ziel ist es, dieses Jahr den Badgers-Cup zu gewinnen.

Wie läuft das Turnier ab?

Am Samstag findet ab 8 Uhr die Qualifikationsrunde in zwei Gruppen statt. Das letzte Spiel beginnt um 20.40 Uhr. Am Sonntag starten wir mit dem Viertelfinale um 8 Uhr. Ab 11 Uhr findet dann die abschließende Platzierungsrunde statt, bei dem um die Plätze fünf bis zehn gespielt wird. Um 16.30 Uhr wird das Spiel um Platz drei angepfiffen, anschließend erfolgt das Finale und die Siegerehrung.

Gibt es ein Rahmenprogramm für die Zuschauer?

Bereits am Freitagabend findet unsere Premiere der Roller-Disco mit Bar-Betrieb, Live-DJ und einer Fotobox ab 20.30 Uhr statt. Das Besondere dabei ist, dass die Stars des Skaterhockey-Turniers mitmischen und natürlich auch für Fotos und Gespräche bereitstehen.

Warum empfehlen Sie den Fans und allen, die mit Skaterhockey bisher nicht viel zu tun hatten, dieses Turnier zu verfolgen?

Die Zuschauer bekommen das beste Inlinehockey geboten. Es gibt qualitativ nichts Besseres. Spannende Spiele und ein Herzschlagfinale sind dabei vorprogrammiert. Außerdem können alle Zuschauer die Stars, die sie sonst nur aus dem TV kennen, hautnah erleben. Lediglich ein Netz ist dazwischen. Außerdem gilt für das ganze Turnier freier Eintritt, auch für die Abendveranstaltungen mit DJ und Barbetrieb.