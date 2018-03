Unschlüssige Abbiegerin verursacht Unfall

Nach einem plötzlichen Fahrstreifenwechsel an der Einmündung der Angerstraße in die Hauptstraße sind am Freitagnachmittag zwei PKWs zusammengestoßen. Der Fahrer oder die Fahrerin des beteiligten silbernen Mercedes ist trotz entstandener Sachschäden weitergefahren.

Kurz vor 15 Uhr wollte eine 18-jährige Autofahrerin mit ihrem VW Polo zunächst nach rechts, dann nach links von der Angerstraße in die Hauptstraße abbiegen. Deswegen hatte sie sich anfänglich rechts eingeordnet. Nach einer Spontanentscheidung zog sie ihren VW Polo nach links auf die Linksabbiegespur. Dabei übersah sie den von hinten kommenden Mercedes und stieß mit ihm zusammen.

Gestenreich versuchte die 18-Jährige anschließend, dem „Unfallgegner“ anzuzeigen, dass sie in der nächsten Seitenstraße anhalten wird. Sie bog nach links ab und wartete in der Vorgasse. Der Mercedes folgte ihr jedoch nicht. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Fahrerflucht und sucht nach dem Mercedesfahrer beziehungsweise dessen Fahrerin. An dem VW Polo entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro.