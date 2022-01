Unglaublich viele kreative Weihnachts- und Neujahrsüberraschung erhielten die Bewohnerinnen und Bewohner des Altenzentrums St. Josefs Spaichingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Bewohnerinnen, Bewohner und Tagespflegegäste des Altenzentrums St. Josef in Spaichingen konnten sich im vergangenen Jahr über eine Vielzahl von Weihnachtsüberraschungen und Neujahrsgrüßen freuen.

Jeanette Kornhaas aus Villingen bereitete den Bewohnern mit aus Kork gebastelten Elchen und Schneemännern eine riesen Freude. Liebevoll und mit viel handwerklichem Geschick trug jeder Schneemann einen selbst gestrickten Schal und jeder Elch ein von Hand geformtes Geweih. Eigentlich kommt Frau Kornhaas aus Villingen, ihr Freund lebt aber in Spaichingen. Daher überreichte Frau Kornhaas schon zum zweiten Mal ihre schönen Kreationen an Frau Konrad vom Sozialdienst des Altenzentrums St. Josef.

Zahlreiche liebevoll gebastelte Geschenke für die Bewohner durfte Frau Konrad von Frau Anika Schilling, der Lehrerin der Schülerfirma der Rupert-Mayer-Schule in Spaichingen entgegennehmen. Die Schüler der Schülerfirma haben in aufwändiger Kleinstarbeit unter anderem Seifen für alle Bewohnerinnen, Bewohner und Tagespflegegäste gegossen. Neben den Seifen wurden noch kleine Schokoladentafeln für alle Bewohner liebevoll verpackt und schöne, dekorative Karten mit netten persönlichen Worten zum Weihnachtsfest und Neujahr gebastelt und schrieben.

Die Schülerinnen und Schüler der Rupert-Mayer-Schule der niedrigeren Klassen haben in diesem Jahr auch wieder an unsere Bewohnerinnen, Bewohner und Tagespflegegäste gedacht. Frau Elisa Toscano überreichte Frau Konrad unzählige liebevoll von Hand geschriebenen Weihnachts- und Neujahrskarten. Die Kinder haben ihrer Phantasie freien Lauf gelassen. Es entstanden wunderschöne Karten mit persönlichen Worten zum Weihnachtsfest und Neujahr.

Diese zahlreichen Überraschungen sind den vielen Künstlern wirklich geglückt. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Altenzentrums haben sich sehr über so viel herzliches und kreatives Engagement gefreut. „Es ist schön zu spüren, dass die jungen Leute an uns denken und sich so viel Zeit nehmen, uns eine Freude zu machen“ sagt eine Bewohnerin mit einem kleinen Tränchen im Auge.

Für diese einzigartigen Aktionen möchten sich alle Bewohnerinnen, Bewohner und Tagespflegegäste sowie alle Mitarbeitenden des Altenzentrums St. Josefs bei allen Künstlern von ganzem Herzen bedanken.