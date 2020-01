Unfallflucht: Polizei sucht Zeugen

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag im Zeitraum von 16.30 bis 16.45 Uhr in der Kirchstraße in Spaichingen ereignet hat.

Der Lenker eines unbekannten Pkw befuhr die Kirchstraße aus Richtung der Stadtpfarrkirche und kollidierte kurz vor der Einmündung der Kirchstraße in die Grabenstraße mit einem Umleitungsschild, das weggeschleudert wurde und einen Schaden an einem angrenzenden Zaun verursachte. Der Fahrer des Unfallfahrzeugs setzte seine Fahrt in die Grabenstraße fort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Fremdschadens zu kümmern, so die Polizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte es sich um einen rot lackierten Kleinwagen der Marke Volkswagen handeln, schreibt die Polizei. Der Pkw müsste an der vorderen linken Fahrzeugseite beschädigt sein. Personen, die der Polizei Hinweise auf den Unfallverursacher oder zu dessen Pkw geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 / 93 18-0, zu melden.