Unfallflucht nach Zusammenstoß

An der Einmündung der Raiffeisenstraße in die Einsteinstraße sind am Montagnachmittag zwei PKW zusammengestoßen. Der Fahrer des Verursacherfahrzeugs fuhr danach einfach davon.

Gegen 14 Uhr bog die 34-jährige Fahrerin eines Fiats von der Raiffeisenstraße nach links in die Einsteinstraße ab. Von dort kam ein Auto, dessen Fahrer die Vorfahrt nicht beachtet hatte und hinten links gegen den Fiat stieß. Ohne anzuhalten fuhr der Unfallverursacher anschließend weiter. An dem Fiat entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro. Das Polizeirevier Spaichingen ermittelt wegen Unfallflucht.