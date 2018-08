Am vergangenen Dienstag in der Zeit zwischen 11.50 und 14.45 Uhr ist ein Unbekannter gegen einen auf dem Parkplatz des Freibads in der Schuraer Straße geparkten Fiat Panda gefahren. Die 80 Jahre alte Besitzerin hielt sich laut Polizei im Freibad auf und stellte beim Zurückkommen Kratzer und Eindellungen auf der rechten Seite des Autos fest. Der Schaden wird auf 4000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Spaichingen ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet Zeugen, sich unter Telefon 07424/93180 zu melden.