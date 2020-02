Unfallflüchtiger hinterlässt Schaden

Ein unbekannter Autofahrer hat in der Nacht zum Sonntag an einem Opel Astra GTC 2.500 Euro Schaden hinterlassen und ist dann geflüchtet.

Die Eigentümerin, so berichtet die Polizei, stellte ihr weißes Auto am Samstagabend in der Hauptstraße in der Nähe einer Bar ab und bemerkte am nächsten Morgen grüne Farbantragungen und Schäden an der linken Fahrzeugseite. Wer den Schaden verursacht hat, ist nicht bekannt.

Hinweise nimmt die Polizei Rottweil unter der Telefonnummer 0741/ 47 70 entgegen.