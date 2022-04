Unfall im Berufsverkehr führt zu Feuerwehreinsatz

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montagmorgen gegen 7.45 Uhr in der Spaichingen Hauptstraße gekommen. Aus noch unbekannter Ursache prallte ein Auto gegen ein auf dem Geh- und Radweg neben der Straße befindliches Baumgitter. Hierbei wurde die Fahrerin verletzt.

Aufgrund des Meldebildes entschied sich die Integrierte Leitstelle in Tuttlingen dazu, die Feuerwehr mit zur Einsatzstelle zu alarmieren. Nur kurze Zeit später traf der Rüstzug der Feuerwehr Spaichingen an der Einsatzstelle in der Spaichinger Hauptstraße ein.

Die Fahrerin war zu diesem Zeitpunkt bereits aus ihrem Fahrzeug befreit, sodass der Feuerwehr noch die Absicherung der Unfallstelle als Aufgabe blieb. Hierzu wurde die Batterie des Autos abgeklemmt, sowie der Brandschutz mittels Feuerlöscher sichergestellt. Im Einsatz war die Feuerwehr Spaichingen mit 20 Kräften und fünf Fahrzeugen, daneben der Rettungsdienst mit Notarzt und die Polizei. Die Unfallursache ist unbekannt, die Polizei ermittelt. Im Laufe des Einsatzes kam es im Bereich der Hauptstraße zwischen Gartenstraße und der Sternen-Kreuzung zu Verkehrsbehinderungen.