Wegen eines Zusammenstoßes zweier Autos ist es am Dienstagnachmittag, 17. Dezember, auf der B14 in der Ortsdurchfahrt Spaichingen bei der Einmündung der Dreifaltigkeitsbergstraße in die Haupstraße zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Bitte fahren Sie vorsichtig.

