Am Donnerstag hat eine 39-jährige Tuareg-Fahrerin gegen 15.45 Uhr beim Anfahren vom Fahrbahnrand in der Straße „Im Weiher“ in Wehingen einen Touran übersehen. Hierbei entstand laut Polizeiangaben ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Verletzt wurde niemand.