Unfall beim Abbiegen

Über 15 000 Euro Schaden sind bei einem Unfall am Donnerstagabend, 30. Juni, in der Bahnhofstraße entstanden. Eine 18-jährige Peugeot-Fahrerin überholte gegen 18 Uhr einen 48-jährigen in einem Citroën, weil sie davon ausging, dass dieser an der rechten Straßenseite hält. Tatsächlich bog der Fahrer aber nach links ab in eine Zufahrt, weshalb es zu einem Zusammenstoß kann. Laut der Polizei entstand am Peugeot bei dem Unfall ein wirtschaftlicher Totalschaden. Am Citroën wurde Stoßstange, das linke Vorderrad und der Kotflügel stark beschädigt. Die junge Frau wurde leicht verletzt.