Unfall auf Hauptstraße: Beifahrerin beiverletzt

Am Montag gegen 15.45 Uhr ist eine 31-jährige VW-Fahrerin in der Hauptstraße beim Linksabbiegen mit einem entgegenkommenden Audi zusammengestoßen. Die 31-Jährige war laut Polizei in Fahrtrichtung Aldingen unterwegs. An der Kreuzung zur Sallancher Straße wollte sie nach links abbiegen.

Sie übersah einen entgegenkommenden Audi und stieß mit diesem zusammen. Die 57-jährige Beifahrerin im Audi wurde leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von 8000 Euro. Der Audi musste abgeschleppt werden.