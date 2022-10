Zu einem Unfall ist es am Donnerstagabend, gegen 20.30 Uhr auf der Schuraer Straße gekommen. Ein 42 Jahre alter Mann fuhr mit einem Sattelzug auf der Schuraer Straße in Richtung Spaichingen. An der Kreuzung zur Straße „Eschenwasen“ streifte der Lastwagenfahrer beim Abbiegen ein Standrohr eines Verkehrsschildes. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei am Sattelzug auf eine Höhe von rund 5000 Euro und am Verkehrsschild auf zirka 3000 Euro geschätzt.