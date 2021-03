Ein unbekannter Täter hat am Wochenende einen im Lindenweg in Spaichingen geparkten Toyota großflächig zerkratzt und mit Farbe beschmiert, berichtet die Polizei. Die Eigentümerin des Autos bemerkte die Beschädigungen am Montagmorgen gegen 6 Uhr. Der Schaden beläuft sich nach Polizeiangabe auf etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 / 93 18-0, entgegen.