Ein Unbekannter hat am Montag im Zeitraum von 9.45 bis 10.15 Uhr einen in der Lembergstraße abgestellten Ford-C Max an beiden Seiten zerkratzt. Der Sachschaden beträgt laut Polizei mindestens 2000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Spaichingen unter der Rufnummer 07424-9318-0.