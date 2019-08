Ohne sich um den Schaden von rund 5000 Euro zu kümmern, so die Polizei, hat ein unbekannter Fahrzeugführer das Weite gesucht, nachdem er am Donnerstag, zwischen 21 Uhr und 21.30 Uhr, in der Charlottenstraße in Spaichingen einen Mercedes gestreift hatte. Hinweise nimmt das Polizeirevier Spaichingen unter der Telefonnummer 07424 / 93 18-0) entgegen.