Unbekannter sprüht Lack auf Mercedes

Die komplette rechte Fahrzeugseite eines Mercedes-Cabrios in der Gartenstraße in Spaichingen hat im Zeitraum von Montag, gegen 8 Uhr, bis Mittwoch, gegen 14 Uhr, ein Unbekannter mit farblosem Lack besprüht. Der Wagen war in der Hofeinfahrt des Eigentümers geparkt. An dem Fahrzeug entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden in einer Höhe von mindestens 3000 Euro.

Hinweise zu der Tat oder den Tätern erbittet das Polizeirevier Spaichingen unter der Telefonnummer 07424/ 93 18 0.