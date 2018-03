Unbekannter setzt Sägespäne in Brand

Einen Haufen mit Sägespänen hat ein unbekannter Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Bereich einer Baustelle Ecke Richthofenstraße und Wörthstraße in Balingen in Brand gesteckt. Hierbei wurde eine Betonbodenplatte beschädigt, wie die Polizei mitteilt. Der Brand ging nach einer Weile von selbst aus, nachdem die Späne verbrannt waren. Das genaue Ausmaß des entstandenen Schadens an der Betonplatte ist noch nicht bekannt. Die Polizei Balingen ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung durch die vorgenommene Brandlegung. Sie nimmt Hinweise unter Telefon 07433/264-0 entgegen.