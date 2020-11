Unbekannter beschädigt Auto und fährt weiter

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am gestrigen Dienstag vermutlich bei der Vorbeifahrt einen Nissan Micra beschädigt. Das Ganze spielte sich im Zeitraum zwischen 7.30 Uhr und 13.30 Uhr in der Bahnhofstraße in Spaichingen ab. Der schwarze Nissan stand in Fahrtrichtung Eisenbahnstraße am rechten Straßenrand und wurde im Bereich der Fahrertür beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Telefon 07424 9318 0, zu melden.