Unbekannte zünden eine Straßenlaterne an

Unbekannte haben in Spaichingen am Samstagabend eine Straßenlaterne angezündet. Laut Polizei wurde gegen 22.30 Uhr im Adam-Müller-Gutenbrunn-Weg ein Brand der Laterne gemeldet. Das Feuer wurde bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr von einer Anwohnerin gelöscht. Nach derzeitigen Ermittlungsstand haben Unbekannte ein an der Laterne angebrachtes Hydrantenmarkierungsschild absichtlich angezündet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Polizei noch nicht bekannt. Die Feuerwehr Spaichingen war mit einem Fahrzeug und drei Kameraden im Einsatz. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Spaichingen unter der Telefonnummer 07424 / 9318-0 entgegen.