Unbekannte haben am Samstagmorgen gegen 3 Uhr in der Hauptstraße vor einem Blumengeschäft die für den "Primetal-Sommer" aufgebaute Dekoration vollständig zerstört und damit einen Schaden in Höhe von rund 200 Euro angerichtet. Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise auf die Verursacher geben können, Kontakt mit dem Polizeirevier Spaichingen unter 07424 / 93 180 aufzunehmen.